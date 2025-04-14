Okan Buruk, ilk 11'inden vazgeçmiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ve Samsunspor maçındaki ilk 11'ini bozmayı düşünmüyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son haftalarına girilirken ilk 11'ini buldu.
Başarılı teknik adam, kupadaki Fenerbahçe maçı ve ligdeki Samsunspor maçında kullandığı 11'i bozmayı düşünmüyor.
KAAN AYHAN BEKLENİYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe ile kupada oynanan maçta sağ bekte Kaan Ayhan forma giymişti. Deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında forma giyememişti. Samsunspor maçında bu bölgede görev yapan Roland Sallai de gördüğü sarı kartla Bodrum FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi Kaan Ayhan'dan gelecek haberi bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu Bodrum maçına yetişmezse sağ bekte Przemyslaw Frankowski görev yapacak.
Okan Buruk'un vazgeçmeyi düşünmediği ilk 11:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin son haftalarına girilirken ilk 11'ini buldu.
Başarılı teknik adam, kupadaki Fenerbahçe maçı ve ligdeki Samsunspor maçında kullandığı 11'i bozmayı düşünmüyor.
KAAN AYHAN BEKLENİYOR
Galatasaray'da Fenerbahçe ile kupada oynanan maçta sağ bekte Kaan Ayhan forma giymişti. Deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında forma giyememişti. Samsunspor maçında bu bölgede görev yapan Roland Sallai de gördüğü sarı kartla Bodrum FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Okan Buruk, Bodrum FK maçı öncesi Kaan Ayhan'dan gelecek haberi bekliyor. 30 yaşındaki futbolcu Bodrum maçına yetişmezse sağ bekte Przemyslaw Frankowski görev yapacak.
Okan Buruk'un vazgeçmeyi düşünmediği ilk 11: