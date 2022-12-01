Dünya Kupası arasına müthiş bir form grafiğiyle giren, üst üste 3 haftadır kazanan, Beşiktaş ve Başakşehir gibi şampiyonluk adaylarını deviren Galatasaray , dönüşe de aynı hırs ve heyecanla hazırlanıyor.



Takımının tempo kaybetmesini kesinlikle istemeyen teknik direktör Okan Buruk, öğrencilerini günde çift idmanla hazırlamaya devam ediyor. SarıKırmızılı ekipte çalışmalar tam anlamıyla maç temposunda geçiyor.



Dünya Kupası'na giden ve Milli Takım kamplarına katıldıkları için ekstra izin alan oyuncular dışında, genç takımdan takviyelerle antrenmanları sürdüren Galatasaray'da büyük bir forma rekabeti yaşanıyor.



Gençleri götürmek istiyor



Okan Buruk, özellikle İstanbul'daki Rayo Vallecano ve Villarreal ile oynanacak özel maçlarda, birçok oyuncusunun form durumunu görme fırsatı bulacak. Sonraki Antalya kampının kadrosu da bu maçlardaki performansa göre şekillenecek.



Buruk'un altyapıdan A takıma takviye ettiği bazı oyuncuları Antalya'ya da götürmek istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Belek'te de Adana Demirspor ve Toulouse takımlarıyla birer hazırlık maçı yapacak.



