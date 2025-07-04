Okan Buruk, Davin Sanchez'in vatandaşını istiyor!

Yeni sezonda güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen Galatasaray savunma hattına transfer planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Bologna'da oynayan Kolombiyalı stoper Jhon Lucumi'yi kadrosunda görmek istiyor.
Davinson Sanchez'den memnun olan ve son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan Cimbom; bir başka Kolombiyalı savunmacıyı daha gündeminde tutuyor. Teknik Direktör Okan Buruk da planlarında Lucumi'yi görmek istiyor.
SAĞLAM REFERANSLAR
Okan Buruk'un hem 3'lü sistemde hem de 4'lü sistemde iki Kolombiyalı stoperi takımında beraber görmek istediği kaydedildi.
Abdülkerim Bardakcı'yı geri planda bırakmak istemeyen Okan Buruk'un hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun fikstürü dikkate alarak geniş ve güçlü bir defans hattı istediği aktarıldı. Aynı şekilde Davinson Sanchez'in de Lucumi hakkında olumlu referans vermesi sarı-kırmızılıları harekete geçirmeye yetti.
BOLOGNA BEKLEMEDE
Bologna, Jhon Lucumi transferinde 15 ila 20 milyon euro arası bir bonservis bekliyor. Lucumi'ye tekliflerin geldiği doğrulanırken kısa sürede kararın verileceği aktarıldı. Kolombiyalı stoperin Yeni bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakacağı dile getirildi.
Davinson Sanchez'den memnun olan ve son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan Cimbom; bir başka Kolombiyalı savunmacıyı daha gündeminde tutuyor. Teknik Direktör Okan Buruk da planlarında Lucumi'yi görmek istiyor.
SAĞLAM REFERANSLAR
Okan Buruk'un hem 3'lü sistemde hem de 4'lü sistemde iki Kolombiyalı stoperi takımında beraber görmek istediği kaydedildi.
Abdülkerim Bardakcı'yı geri planda bırakmak istemeyen Okan Buruk'un hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki yoğun fikstürü dikkate alarak geniş ve güçlü bir defans hattı istediği aktarıldı. Aynı şekilde Davinson Sanchez'in de Lucumi hakkında olumlu referans vermesi sarı-kırmızılıları harekete geçirmeye yetti.
BOLOGNA BEKLEMEDE
Bologna, Jhon Lucumi transferinde 15 ila 20 milyon euro arası bir bonservis bekliyor. Lucumi'ye tekliflerin geldiği doğrulanırken kısa sürede kararın verileceği aktarıldı. Kolombiyalı stoperin Yeni bir takımla Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya sıcak bakacağı dile getirildi.