Okan Buruk, Bodo'yu mat etti!

Liverpool zaferinden sonra Bodo Glimt engelini de geçen ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hesapları yapmaya başlayan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk kusursuz planıyla maça damgasını vurdu.
Buruk, İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda sakatlık yaşamasına rağmen, dezavantaj gibi görünen bu durumu lehine çevirdi.
Bodo Glimt'in İlkay'a yapılacak baskı ile kazanılacak topların hızlı şekilde kullanılması planından haberdar olan sarı-kırmızılı hocanın son gece strateji değiştirdiği belirtildi. İlkay'ın yokluğunda Sara yerine Yunus'u tercih eden Okan Buruk, rakip savunmaya baskı yapmayı planladı.
Osimhen, Barış ve Sane'nin yanı sıra Yunus gibi pres gücü yüksek bir ismin de 11'de olmasıyle beraber Norveç ekibi sürekli hataya zorladı. Stattaki atmosferin de buna uygun olduğunu düşünen Okan Buruk, savunma ve kaleciye yoğun pres yapılmasını istedi.
İLKAY SON YARIM SAATTE ARANDI
Bodo Glimt bu baskıya karşı koyamadı ve çıkışlarda ciddi hatalar yaptı. Böyle bir ambiansa alışık olmamaları da Okan Buruk'un ana planının kusursuz işlemesini sağladı. Sarı-kırmızılı teknik kadronun yüksek efor gerektiren bu planın 60-65 dakikalık bölümünü iyi bulduğu ve maç içinde fiziksel düşüşler bekledikleri de ifade edildi. Bu nedenle İlkay'ın özellikle son yarım saatte arandığı bildirildi.
