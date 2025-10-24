23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

Okan Buruk, Bodo'yu mat etti!

Okan Buruk, Bodo/Glimt maçında İlkay Gündoğan'dan mahrum kalmasına rağmen maç planıyla durumu lehine çevirdi.

calendar 24 Ekim 2025 09:18
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Okan Buruk, Bodo'yu mat etti!
Liverpool zaferinden sonra Bodo Glimt engelini de geçen ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hesapları yapmaya başlayan Galatasaray'da, Teknik Direktör Okan Buruk kusursuz planıyla maça damgasını vurdu.

Buruk, İlkay Gündoğan'ın son antrenmanda sakatlık yaşamasına rağmen, dezavantaj gibi görünen bu durumu lehine çevirdi.

Bodo Glimt'in İlkay'a yapılacak baskı ile kazanılacak topların hızlı şekilde kullanılması planından haberdar olan sarı-kırmızılı hocanın son gece strateji değiştirdiği belirtildi. İlkay'ın yokluğunda Sara yerine Yunus'u tercih eden Okan Buruk, rakip savunmaya baskı yapmayı planladı.

Osimhen, Barış ve Sane'nin yanı sıra Yunus gibi pres gücü yüksek bir ismin de 11'de olmasıyle beraber Norveç ekibi sürekli hataya zorladı. Stattaki atmosferin de buna uygun olduğunu düşünen Okan Buruk, savunma ve kaleciye yoğun pres yapılmasını istedi.

İLKAY SON YARIM SAATTE ARANDI

Bodo Glimt bu baskıya karşı koyamadı ve çıkışlarda ciddi hatalar yaptı. Böyle bir ambiansa alışık olmamaları da Okan Buruk'un ana planının kusursuz işlemesini sağladı. Sarı-kırmızılı teknik kadronun yüksek efor gerektiren bu planın 60-65 dakikalık bölümünü iyi bulduğu ve maç içinde fiziksel düşüşler bekledikleri de ifade edildi. Bu nedenle İlkay'ın özellikle son yarım saatte arandığı bildirildi. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
