Okan Buruk: 'Biz alkışı hak ediyoruz!'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, önceki gün yapılan idman öncesi oyunculara kısa bir konuşma yaptı.
"ALKIŞI HAK ETTİK"
Hatayspor yenilgisinin artık geride kaldığını ve şu ana kadar alkışlık bir performans gösterdiklerini belirtti. Sarı kırmızılı çalıştırıcının ayrıca bazı oyuncularla antrenman sonrası bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.
31 puanı bulunan Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.
"ALKIŞI HAK ETTİK"
Hatayspor yenilgisinin artık geride kaldığını ve şu ana kadar alkışlık bir performans gösterdiklerini belirtti. Sarı kırmızılı çalıştırıcının ayrıca bazı oyuncularla antrenman sonrası bire bir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.
31 puanı bulunan Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.