Okan Buruk, Berkay Özcan'ı istiyor

Ara transferde stoper ve hücum hattına ilk 11 düzeyinde iki takviye yapacak Galatasaray, yedek kulübesini de güçlendirecek.
Orta alanda Torreira ve Sara'ya alternatif bakan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı gündemine aldı. Hocası Çağdaş Atan'la sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Berkay'ı Başakşehir'e Okan Buruk transfer etmişti.
Buruk'la İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye hazır ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Orta alanda Torreira ve Sara'ya alternatif bakan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den Berkay Özcan'ı gündemine aldı. Hocası Çağdaş Atan'la sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Berkay'ı Başakşehir'e Okan Buruk transfer etmişti.
Buruk'la İstanbul ekibinde şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'a gelmeye hazır ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Berkay Özcan, bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.