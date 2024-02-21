Okan Buruk: '4 kupayı da istiyoruz'

Galatasaray'ın başında müthiş bir çıkış ortaya koyan Okan Buruk, hedef çıtasını en tepeye yükseltti.
Ankaragücü galibiyetinin dönüşünde oyuncularını tebrik eden sarı-kırmızılıların hocası, bu konuşma sırasında yer aldıkları tüm kupalara ulaşma isteğini dile getirmiş, öğrencilerine bunu yapabilecek güce sahip olduklarını hatırlatmıştı.
Başarılı teknik adam, salı günü başladıkları Sparta Prag deplasmanı hazırlıkları sırasında da bu konuşmasını tekrarladı. Çekya'da işlerinin kolay olmayacağını vurgulayan Okan Buruk, yüzde 100 konsantrasyonla sahada olmaları gerektiğini anlattı.
Kupa hedefinin altını da tekrar çizen Okan Buruk, "Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi... Kolay olmayacak ama başarabiliriz. 4 kupa da bizim olmalı. Hepinizin bu bilinçle çalışmasını ve bu hedeflere motive olmasını istiyorum" dedi.
Ankaragücü galibiyetinin dönüşünde oyuncularını tebrik eden sarı-kırmızılıların hocası, bu konuşma sırasında yer aldıkları tüm kupalara ulaşma isteğini dile getirmiş, öğrencilerine bunu yapabilecek güce sahip olduklarını hatırlatmıştı.
Başarılı teknik adam, salı günü başladıkları Sparta Prag deplasmanı hazırlıkları sırasında da bu konuşmasını tekrarladı. Çekya'da işlerinin kolay olmayacağını vurgulayan Okan Buruk, yüzde 100 konsantrasyonla sahada olmaları gerektiğini anlattı.
Kupa hedefinin altını da tekrar çizen Okan Buruk, "Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi... Kolay olmayacak ama başarabiliriz. 4 kupa da bizim olmalı. Hepinizin bu bilinçle çalışmasını ve bu hedeflere motive olmasını istiyorum" dedi.