  •  
    Galatasaray Malatya maçı için onu kaybetti!
  •  
    Dilmen'den itiraf geldi; "Bence kesin favori..."
  •  
    Aydınus için olay sözler; "Aydınus eski kaşardır"
  •  
    Borussia Dortmund'dan transfer hamlesi geldi!
  •  
    Süper Lig'in sezon sonu serbest kalacak 25 ismi

Oğuzhan Özyakup adım adım Premier Lig'e

Beşiktaş'ın milli yıldızı Oğuzhan Özyakup bu sezon istenileni veremese de sezon sonunda İngiltere yolcusu olacağı iddiaları çok güçlü bir hal almaya başladı. İmza atacağı takım çok uzak değil.

Kaynak: Akşam
Oğuzhan Özyakup adım adım Premier Lig'e
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2018 11:49
Bu sezon Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'un sezon sonunda Everton'a imza atacağı öne sürüldü. İngiliz basını, taraflar arasında yapılan görüşmede anlaşma sağlandığını, Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için 1.8 milyon euro önerdiği Oğuzhan'a Everton'ın yıllık 2.5 milyon pound ödemeye hazır olduğunu öne sürdü.

12 MİLYON VERECEKLER

Sezon sonu Beşiktaş'la mukavelesi bitecek Oğuzhan'ın durumu alıcılarının gözünü kamaştırsa da gerçek böyle değil. Yönetim sezon ortasında mukavelesini uzattığı Oğuzhan'a 12 milyon euroluk serbest kalma bedeli koydu. Yani Oğuzhan'ı almayı düşünen kulüp, bu parayı vermek zorunda kalacak.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için