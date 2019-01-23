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Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi.

Kaynak: DHA
Oğuz Çetin, Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörü oldu
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23 Ocak 2019 11:57
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü oldu. Futbolumuza uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin, 70 kez A Milli Takım'da forma giydi. Oğuz Çetin, 2005-2011 yılları arasında A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürütmüştü" denildi.

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