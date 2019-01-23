Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevine Oğuz Çetin getirildi.Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Oğuz Çetin, Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü oldu. Futbolumuza uzun yıllar oyuncu ve antrenör olarak hizmet eden Oğuz Çetin, 70 kez A Milli Takım'da forma giydi. Oğuz Çetin, 2005-2011 yılları arasında A Milli Futbol Takımı Sorumlu Yardımcılığı görevini yürütmüştü" denildi.