Ognjen Mimovic'ten ayrılık kararı!

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arası transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilerde forma giymeden ayrılmak istiyor.

calendar 12 Haziran 2025 21:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ognjen Mimovic'ten ayrılık kararı!
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin geçen sezon Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic, sarı-lacivertlilerde oynamadan ayrılmak istiyor.

20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferinin ardından yaşanan süreçte hayal kırıklığı yaşadı ve sarı-lacivertlilerden ayrılma kararı aldı.

KIZILYILDIZ'IN PLANI


20 yaşındaki futbolcu ile eski kulübü Kızılyıldız ilgileniyor. Kızılyıldız, Mimovic'i Fenerbahçe'ye gönderdiği rakama (6.7 milyon euro) geri almaya hazır. Sırp temsilcisi, Mimovic'i bu rakama alarak daha yüksek bir bedele göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe, Mimovic'i geçen sezon devre arasında transfer etmesinin ardından yabancı sınırı nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuyu Zenit'e kiralık olarak göndermişti.

Mimovic, sezonun sona ermesinin ardından Zenit'ten Fenerbahçe'ye geri döndü.


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