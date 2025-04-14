Ognjen Mimovic: "Mourinho tavsiye etti"

Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Rus ekibini kendisine Jose Mourinho'nun tavsiye ettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ognjen Mimovic: 'Mourinho tavsiye etti'
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14 Nisan 2025 14:21
Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, Rus ekibini tercihiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Jose Mourinho ile konuştum ve bu yaptığımız tek görüşme oldu çünkü İstanbul'da sadece 10 gün gibi kısa bir süre kaldım. Türkiye'de oynayamayacağım için Mourinho ile benim için hangi tercihin daha iyi olacağını konuştuk. Mourinho'ya rahat oynayabileceğim bir kulüp hakkında soru sordum ve o da bana Zenit'in benim için harika bir takım olduğunu ve gidip oynamam gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanmasının ardından Rus ekibinde 5 maçta sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Mimovic'i ara transfer döneminde Kızılyıldız'dan kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesinin ardından yabancı kontenjanı nedeniyle Mimovic'i Zenit'e kiralamıştı.

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