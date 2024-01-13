OGM Ormanspor, Nesibe Aydın'ı geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, Nesibe Aydın'ı geçti
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13 Ocak 2024 23:49
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı 79-70 yendi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Seda Esen, Özkan Çağlayan

Nesibe Aydın: Thomas 15, Pelin Derya Bilgiç 4, Gamze Takmaz 2, Cannon 18, Coates 17, Feride Şevval Akalan 3, Gülşah Duman Bıçakçı 3, İlayda Güner 2, Zec 6

OGM Ormanspor: Sutton 15, Gökşen Fitik 15, Dantas 12, Onyenwere 20, Esra Ural Topuz 4, Doğa Adıcan 2, Katanic 6, Banu Şimşek 5

1. Periyot: 22-25

Devre: 41-46

3. Periyot: 57-60

 

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