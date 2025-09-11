Ochoa'dan sürpriz transfer: AEL Lımassol!

Portekiz ekibi AVS ile sözleşmesini fesheden Guillermo Ochoa'nın transfer süreci ilginç anlara sahne oldu.



İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos ile anlaşan deneyimli kaleci, kulüp binasına giderek sözleşmeyi inceledi. Ancak iddialara göre kahve almak için dışarı çıkan Ochoa, geri dönmedi ve telefonlara da cevap vermedi. Daha sonra yaptığı açıklamada, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı çekti. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ekstra 5 milyon euroluk maddeyi içeren yeni bir sözleşme sundular. Rakam, asgari ücret seviyesine bile yaklaşmıyordu" ifadelerini kullandı.



LIMASSOL'A TRANSFER OLDU



40 yaşındaki kaleci, sonrasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol ile anlaşma sağladı.

Guillermo Ochoa, Meksika Milli Takımı formasıyla 141 maça çıktı. 2025 Gold Cup'ı kazanan tecrübeli file bekçisi, 5 Dünya Kupası'nda görev yaptı. Ochoa, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini açıkladı.dedi.