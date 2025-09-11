Ochoa'dan sürpriz transfer: AEL Lımassol!

Meksika Milli Takımı'nın efsane kalecisi Guillermo Ochoa, Portekiz ekibi AVS'den ayrıldıktan sonra Burgos'la anlaşmasına rağmen imzadan vazgeçti. 40 yaşındaki file bekçisi Güney Kıbrıs temsilcisi AEL Limassol'a transfer oldu.

Portekiz ekibi AVS ile sözleşmesini fesheden Guillermo Ochoa'nın transfer süreci ilginç anlara sahne oldu. 

İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos ile anlaşan deneyimli kaleci, kulüp binasına giderek sözleşmeyi inceledi. Ancak iddialara göre kahve almak için dışarı çıkan Ochoa, geri dönmedi ve telefonlara da cevap vermedi. Daha sonra yaptığı açıklamada, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı çekti. Reklam gelirlerinin %60'ını ve ekstra 5 milyon euroluk maddeyi içeren yeni bir sözleşme sundular. Rakam, asgari ücret seviyesine bile yaklaşmıyordu" ifadelerini kullandı.

LIMASSOL'A TRANSFER OLDU

40 yaşındaki kaleci, sonrasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol ile anlaşma sağladı.



MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Guillermo Ochoa, Meksika Milli Takımı formasıyla 141 maça çıktı. 2025 Gold Cup'ı kazanan tecrübeli file bekçisi, 5 Dünya Kupası'nda görev yaptı. Ochoa, 2026 Dünya Kupası'nda da forma giymek istediğini açıkladı.

"Dünya Kupası'nda yer almak için savaşacağım. O formayı hak etmek istiyorum. Kariyerimi bilenler, bugüne kadar her şeyimi verdiğimi bilir. Şans verilirse yine aynı şekilde mücadele edeceğim" dedi.



