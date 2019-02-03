Gören: "Belli dönemlerde iyi oynadık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Türk Telekom'u 87-64 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, oynadıkları basketboldan memnun olduğunu söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ligde üçüncü sırada yer alan bir ekibe karşı oynadıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:"Rakibimizin gücünü bilerek maça hazırlandık. Bugün oynadığımız basketboldan çok memnunum. Her oyuncumuz maçın ilk anından sonuna kadar agresif oynadı. İyi oynamadığımız bazı anlar vardı ama genel olarak iyi basketbol oynadık. Oyuncularımı güzel galibiyet için tebrik ediyorum. Çok fazla savaşan bir rakibe karşı kazandık. Panathinaikos maçı öncesi bizim için güzel bir hazırlık oldu. Panathinaikos da hücum ribauntlarında çok etkili. Bugün Stimac'a çok fazla ribaunt verdik."Çok önemli bir döneme girdiklerini kaydeden Sırp teknik adam, şöyle konuştu:"Önümüzde Panathinaikos maçı var. Sonra ligde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ile oynadıktan sonra Türkiye Kupası maçına çıkacağız. Bu hafta sıkı çalışmamız bizim için çok önemli. Taraflara destekleri için teşekkür ediyorum."Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören ise karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.Fenerbahçe Beko'nun sahasında çok etkili oynadığını belirten Gören, şunları kaydetti:"Biz buraya lig üçüncüsü olarak geldik ve bunu oynadığımız basketbolla göstermek istedik. Fenerbahçe Beko gibi zorlu bir deplasmanda belli dönemlerde iyi oynadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakibimiz ilk yarıda istediği baskıyı kurdu ve bizi zor atışlara zorladı. İkinci yarıda çok net atışlar bulduk ve farkı 7-8 sayıya kadar düşürdük. Kazanmak için yetmedi. Fenerbahçe Beko çok ciddi ve iyi oynadı. Fenerbahçe Beko'nun bize saygı duyarak oynaması bizi mutlu etti. Önümüzdeki maçları kazanarak ligi ilk 4 içinde tamamlamaya çalışacağız."