Obradovic: 'Söylenme hakkımız yok'

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk ettiği İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 89-70 mağlup eden Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, önemli bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Her maç olduğu gibi bizim için bu maç da çok önemliydi. Nasıl oynamamız gerektiğini anlamamız gereken bir maçtı. Bazı maçlarda pozitif şeyler dışında negatif şeyler de olabiliyor. Bugün açık sahada oynadığımız anlarda doğru karar veremedik. Savunma açısından agresiflik olarak çok memnun oldum ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldık. Biraz farklı bir takım ve kesinlikle nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Taraftarlara güzel destekleri için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.Mart ayında zorlu bir fikstüre gireceklerini vurgulayan Obradovic, "Biz hep adım adım ilerliyoruz. Hep önümüzdeki maça bakıyoruz. Ne kadar zor olacağının farkındayız, çünkü 11 maça çıkacağız. Bu yeni bir şey değil. Program bu şekilde, biz de en iyi şekilde hazırlanıp oynayacağız. Söylediğim gibi bütün maçlar önem taşıyor. Oyuncularımız sağlıklıysa daha kolay oluyor. Söylenmeye hakkımız yok, her şartta hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.AX Armani Exchange Olimpia Milan Başantrenörü Simone Pianigiani, son bölümdeki hatalarla maçı kaybettiklerini belirtti.Fenerbahçe Doğuş'un çok iyi bir takım olduğunu ifade eden Pianigiani, "Bizim için zor bir maçtı, özellikle oyun kurucumuz Jordan Theodore'nin yokluğunda ritmi kontrol edemedik. Çok kötü oynamadık. Savunmamız da çok kötü değildi, iyi mücadele ettik. Üç sayılık atış yüzdemiz ile maçın içinde kalmamız zordu. Son periyotta yaptığımız top kayıpları maçın sonucunu belirledi." şeklinde konuştu.