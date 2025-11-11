O kulüpten PFDK'ye sevk edilen 16 futbolcusuna dava hazırlığı

16 futbolcusu bahis soruşturmasında PFDK'ye sevk edilen 3. Lig kulübü Yalova FK'nin adı geçen futbolcular hakkında hem maddi hem manevi tazminat davaları açacağı öne sürüldü.

calendar 11 Kasım 2025 10:05
Türkiye genelinde yürütülen büyük çaplı bahis soruşturması, Yalova futbol camiasında sarsıcı etki yarattı.

TFF tarafından açıklanan listede, Yalova FK'den tam 16 futbolcunun adının yer alması, kentte büyük şaşkınlık yarattı.

Yalova Haber Ajansı'nın haberine göre, gelişmelerin ardından Yalova FK Yönetim Kurulu acil koduyla olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonucunda kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş sert kararların alınacağı öğrenildi.


BAŞKAN ORUÇ: "KULÜBÜMÜZÜN ONURU HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Yalova FK Başkanı Yalçın Oruç, yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı:

"Bu yaşananlar, kabul edilemez bir ihanettir. Yalova FK, emeği ve alın teriyle var olmuş bir camiadır. Kulübümüzün değerlerini kirleten kim olursa olsun, affı yok. Bu kulübün onuru her şeyin üzerindedir. Gereken tüm adımlar atılacaktır."

FUTBOLCULARA, MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI AÇILACAK

Başkan Oruç'un talimatıyla, listede adı geçen futbolcular hakkında hem maddi hem manevi tazminat davalarının açılması için kulübün hukuk birimine tam yetki verildi.

"YALOVA FK'NIN ADI TEMİZ KALACAK"

Kulüp yönetimi tarafından yapılan kısa açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Yalova FK, temiz futbolun temsilcisidir. Kulübümüzün adını kirleten hiçbir kişiyle yolumuz kesişmeyecek. Gerekli tüm yasal süreçler başlatılmıştır."

OLAYIN ARKA PLANI

TFF tarafından bugün yapılan açıklamada, farklı liglerden toplam 1.024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi.

Bu listede yer alan Yalova FK, 16 futbolcusuyla en çok futbolcusu sevk edilen 4. takım oldu.

