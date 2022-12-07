Nuri Şahin'den Fenerbahçe'ye büyük övgü

Dünya Kupası arasında ikinci hazırlık maçına yarın Napoli karşısında çıkacak olan Antalyaspor'da Nuri Şahin İtalyan basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yolu Fenerbahçe'den geçen Kim Min-Jae ve Eljif Elmas hakkında görüşlerini aktaran Şahin, Napoli ile oynayacakları maçı da değerlendirdi.



SONUÇ ÖNEMLİ DEĞİL



İtalya Serie A'da bu sezon başarılı bir grafik çizen Napoli ile oynayacakları maç hakkında konuşan genç teknik adam, alacakları sonucun önemli olmadığını vurgulayarak, "Benim gibi genç bir teknik direktör için onları yakından görmek ve Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan bir takımdan mümkün olduğunca çok şey öğrenmek önemlidir" dedi.



'BÜYÜK BİR AYRICALIK'



İtalyan ekibine övgülerde bulunan Nuri Şahin, "Bu maç bizim nerede olduğumuzu anlamak için bir test olacak. Bir ara topa sahip olmayı ve oyunumuzu göstermeyi umuyoruz. Güzel bir maç olacağına eminim, Napoli'yi Antalya'da görme şansı bizim için büyük bir ayrıcalık." yorumunu yaptı.



SPALLETTI'YE ÖVGÜLER



Napoli'nin Teknik Direktörü Luciano Spalletti ile ilgili de görüşlerini aktaran Nuri Şahin, "Umarım kendisiyle tanışma şansım olur, oynarken onunla karşılaştım. Antrenörlük tarzını, oyun tarzını seviyorum." şeklinde konuştu.



FENERBAHÇE'YE TEBRİK



Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'nin yolunu tutan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae hakkında da konuşan Nuri Şahin, "Fenerbahçe'nin scouting departmanını Kim Min-Jae'yi keşfettikleri için tebrik etmek gerek. Türkiye'de oynadığı dönemde herkes onun hayranıydı. Nasıl bir savunma oyuncusu olduğunu, nasıl oynanacağını bildiğini, modern futbolunu hemen gösterdi. Çok cesur, topa sahip, oyunu nasıl kuracağını biliyor, çok hızlı ve savunmada yetenekli." yorumunu yaptı.



KIM MIN-JAE VE ELJIF ELMAS SÖZLERİ



Kim Min Jae'nin haricinde Napoli'de forma giyen Elfij Elmas'a da değinen Nuri Şahin, "Türkiye'de yetişen oyuncuların nasıl büyüdüğünü görmek güzel. Örneğin Eljif Elmas, Avrupa çapında başarılı olmayı başarıyor. Türk futbolu için de önemli bir şey." şeklinde açıklamalarda bulundu.





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