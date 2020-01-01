Nuggets'ın Draft ettiği Hampton: "Buradan daha iyi bir uyum göremiyorum!"

Denver Nuggets'a dün geceki NBA Draft'ında katılan RJ Hampton, Nuggets ekibinin kendisi için nasıl en uygun ekip olduğunu açıkladı.



Lige NCAA'den katılmak yerine, Avustralya'nın basketbol ligi NBL'den katılan Hampton, aynı ligde LaMelo Ball gibi bir başarıya ulaşamamıştı. Yine de, New Orleans Pelicans ile yapılan bir anlaşma sonrası Nuggets, 24'üncü sıradan kendisini seçti.



Eski New Zealand Breakers yıldızı, bulunduğu yerle ilgili sevinçli olduğu gözüktüğü bir röportajda, Draft'ta seçildikten sonra sahip olduğu tutkuları özetledi:



"İnişli çıkışlı bir çok duygu yaşadım. Çok fazla heyecan, çok fazla endişe ve gerginlik vardı, ama artık sonunda bitti. Bana inanan bir organizasyonum var, Denver Nuggets. Burada olduğum için çok mutluyum."



"JOKIC VE MURRAY'DEN ÖĞRENECEĞİM!"



Hampton, talihsiz bir kalça sakatlığı nedeniyle, geçtiğimiz yılı pek verimli geçirememişti ve NBL'de geçirdiği sezona şu şekilde ışık tuttu:



"Oraya gittiğimde 18 yaşındaydım. NBA'e gelmeme çok yardımcı olan pek çok sıkıntıdan geçtim ve şu anda, anında etki yaratabilirim."



Hampton ve Zeke Nnaji, Nuggets'ın bench gücüne yardımcı olmak için katılan iki isim oldular. Genç oyuncu, takıma uyumu konusunda kendine güven duyduğunu belirtti:



"Beni Draft eden ve Batı Konferansı Finalleri'ne katılmış olan Denver Nuggets'ın, harika bir takım olduğunu düşünüyorum. Takıma katılıp, kıvılcım saçan bir adam olmak ve ekibin en iyileri olan Nikola Jokic ve Jamal Murray'den bir şeyler öğrenen biri olmak istiyorum. Kendim için, bu takımdan daha uyumlu başka bir yer görmüyorum."



