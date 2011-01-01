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Nowitzki: "O fadeaway, uydurduğum bir şeydi"

Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, tek ayak üzerinde attığı efsanevi fadeaway şutunu nasıl keşfettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks efsanesi Dirk Nowitzki, tek ayak üzerinde attığı efsanevi fadeaway şutunu nasıl keşfettiğini açıkladı.

Dirk'ün bu ikonik ve yüksek bombeli şutu, başından beri repertuarının bir parçası olarak kendisinin 2019'da sporda mutlak bir efsane olarak emekli olmasına yardımcı olmuştu.

Yakın zamanda Twitter Spaces'te konuşan Nowitzki, bu imza hareketi hakkında konuşma fırsatı buldu ve hayranlarına bu hareketi nasıl bulduğunu şöyle anlattı:

"Her zaman, sürekli atabileceğim ve fazla enerjimi tüketmeyecek bir şut yaratmaya uğraşırdım. Tek ayakla atarken hep rahattım. 15, 16 yaşımdan beri, havadan turnikeler ve hook atışlar üzerinde çalışıyordum.

Tek ayak üstünde şut atmak bana hep rahat gelirdi, yani nispeten iş üstündeyken uydurduğum bir şeydi. Doğrusu, ilk attığımda çok iyi hissetmiştim. Çok enerji harcamamıştım. Zamanla da daha fazla atarak, repertuarımın bir parçası haline getirmiştim."

Şu anda Mavericks için danışmanlık görevini üstlenen Nowitzki, takımla 21 sezon forma giymiş ve 2011'de şampiyon olmasının yanı sıra, 14 kez All-Star seçilmiş, 12 kez All-NBA kadrolarına alınmış ve bir kez de normal sezon MVP'si ödülünü kazanmıştı.


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