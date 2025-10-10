Norveç Futbol Federasyonu'ndan İsrail için açıklama

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımla ilgili her zaman FIFA ve UEFA tüzüğünün ihlallerinden bahsetmeye dikkat ettiğini ve bu tartışmanın sürmesi gerektiğini söyledi.Başkan Klaveness, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın oynanacak Norveç-İsrail maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.Klaveness, Anadolu Ajansının muhabirininşeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:Basın toplantısında maçın özel bir arka planının olduğunu belirten Klaveness,diye konuştu.Futbol ve Dünya Kupası'na katılmalarının çok önemli olduğunu kaydeden Klaveness,ifadelerini kullandı.Barış Planı'na enerji ve ivme kazandırmak istediklerini söyleyen Klaveness, bir gazetecinin İsrail'i futboldan men etmek için perde arkasından çalıştığını ifade etmesi üzerine,değerlendirmesinde bulundu.