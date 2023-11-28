Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Nordsjaelland - Fenerbahçe maçına Fransız düdük
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2023 14:48
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.

Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.



DAHA ÖNCE SİVAS MAÇINI YÖNETTİ

Jeremie Pignard, 2021 yılında UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda Sivasspor'un Petrocub'u 1-0 yendiği maçı yönetti.

 

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery