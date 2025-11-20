Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, evinde Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.
Cengiz Göllü'de oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 3-1 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Nilüfer Belediyespor ise 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)
Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22
Süre: 128 dakika
