20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
2-1DA
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi.

calendar 20 Kasım 2025 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 21:38
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Nilüfer Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Nilüfer Belediyespor Eker, evinde Eczacıbaşı Dynavit'i konuk etti.

Cengiz Göllü'de oynanan mücadeleyi Nilüfer Belediyespor, 3-1 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Eczacıbaşı, ligdeki 3. mağlubiyetini yaşadı. Nilüfer Belediyespor ise 4. galibiyetini elde etti.
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Öznur Tosun, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor Eker: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Ünal Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Ünzilenur Hacıoğlu, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Sude Gümüş)


Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Maglio, Stysiak (Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Dilay Özdemir, Meliha Diken, Rettke, Nicoletti)

Setler: 28-30, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 128 dakika

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
