Nijerya Milli Takımı'nda kriz: Antrenmana çıkmadılar

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri öncesi, Nijerya Milli Takımı oyuncuları ödenmeyen primler nedeniyle Fas'taki idmana çıkmadı. Victor Osimhen, Ademola Lookman ve Alex Iwobi gibi yıldız isimlerin boykota katıldığı belirtildi.

calendar 12 Kasım 2025 12:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası elemelerinde Gabon ile karşılaşacak olan Nijerya'da büyük bir kriz meydana geldi. 
 
Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan oyuncular ve teknik heyet, uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas'taki son idmana çıkmadı. Nijerya'nın Dünya Kupası kaderini belirleyecek play-off maçları öncesi bu gelişme takımı olumsuz yönde etkiledi. 
 
Nijerya Futbol Federasyonu, oyuncuların antrenmana çıkmamasıyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Spor Bakanlığı'nın devreye girdiği iddia edildi.
 
OSIMHEN, LOOKMAN, IWOBI DESTEK VERDİ
 
Öte yandan Nijerya basınından bazı muhabirler, Victor Osimhen, Alex Iwobi, Calvin Bassey ve Ademola Lookman gibi önemli isimlerin boykota katıldığını belirtti. 
 
İki yıldır Nijeryalı oyunculara prim ödemelerinin yapılmadığı ortaya çıkarken, bazı isimlerin 2019'dan beri alacaklarının olduğu öğrenildi. 
 
Nijerya Futbol Federasyonu yetkililerinin konuyu çözmek için acil olarak görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.
