Nihat Özdemir'e İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Aydın'dan ziyaret

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası da yer aldı.



Ziyarette kadın liglerinin başlatılması ve geliştirilmesi konusunda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.



Özdemir, ziyarette Aydın'a A Milli Takım forması hediye etti.



