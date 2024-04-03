Nihat Kahveci: 'Ya Galatasaray, Süper Kupa'da 5-0 kazanırsa?'

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, NutSpor YouTube kanalında Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için alabileceği kararları değerlendirdi.
İşte Nihat Kahveci'nin Süper Kupa için yaptığı yorum;
"Galatasaray'ın Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıktığında ben rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Süper Kupa maçına ya çıkmazsın ya da çıkarsan A takımla çıkmalısın. Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur.
"YA MAÇ 5-0 BİTERSE?"
Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur. U19 takımı ile çıktın, Galatasaray da ciddi oynadı 5-0 falan bitti. Ne olacak? Tarihte yazacak o."
İşte Nihat Kahveci'nin Süper Kupa için yaptığı yorum;
"Galatasaray'ın Fenerbahçe U19 takımı ile sahaya çıktığında ben rotasyon yapacağını düşünmüyorum. Süper Kupa maçına ya çıkmazsın ya da çıkarsan A takımla çıkmalısın. Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur.
"YA MAÇ 5-0 BİTERSE?"
Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur. U19 takımı ile çıktın, Galatasaray da ciddi oynadı 5-0 falan bitti. Ne olacak? Tarihte yazacak o."
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