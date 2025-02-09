Nihat Kahveci: 'Topu al karakola götür'

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında değerlendirdi.



"HAK EDEN TARAF BEŞİKTAŞ'TI"



"Süper Lig açısından konuşursak, bu sezon deplasmandaki en aklı başında Beşiktaş'tı. İlk yarıdaki top hakimiyeti, defansif aksiyonları iyiydi. Kağıt üzerinde zorlu bir deplasman, zorlu bir rakip, zorlu hava şartları... Ama kazanacak oyunu oynadı, galibiyeti hak etti Beşiktaş."



"Masuaku, Beşiktaş'taki en pozitif maçlarından birini oynadı. İşin ofans ve defansında iyiydi. Ben, Mustafa'nın süre alıp hareket etmemesine kızıyordum ama bugün mücadele etti. Mario, Chamberlain ve Gedson'u da beğendim."



"TOPU ALIP KARAKOLE GÖTÜRSE YERİDİR"



"Bugün Rashica veya Chamberlain yerine oynasam, devre arasında Immobile'ye 'Biz siyah-beyazlı formayız. Bizden oyna!" derdim. Bugünkü performansını ancak gol atması kurtarırdı. Gol atmayınca performansı çekilmiyor. Her şeyi unutmuş bir Immobile var. Günün en kötüsüydü. Topu alıp karakola götürse yeridir. Bugünkü Immobile'yi diğer maçlarda oynatmam. Yazın iki tane de forvet alırım."



"BENİM AKLIM ALMIYOR"



"Gerçekten analiz edilmesi lazım. Galatasaray'ı yeniyorsun, Fenerbahçe'yi yeniyorsun, Lyon'u deplasmanda yeniyorsun, Athletic Bilbao'yu içeride döverek yeniyorsun... Sonra Antalya deplasmanında yoksun, Twente'de yoksun. Bugün yine başka bir tarafını gösteriyorsun. Oyuncular bir maçtan diğerine ne yaşıyor anlatılması lazım. Nasıl bu kadar istikrarsız oynamayı başarıyorlar?"



"Bu oyuncular bir maçtan diğer maça ne yaşıyorlar, ne ediyorlar? Suyu mu değişiyor? Eti mi değişiyor? Yediği pilav, tavuk mu değişiyor? Buraları bir anlatın ya! Çözen varsa; bana mail atsın, WhatsApp'tan yazsın, sosyal medyada ne platform varsa yazsın. Benim aklım almıyor."



