Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak Beşiktaş, Cenk Tosun ve Wout Weghorst'u kadrosuna kattı, ardından da Jackson Muleka ile anlaştı. Beşiktaş'ın eski golcüsü Nihat Kahveci, siyah-beyazlıların yeni forvet hattını değerlendirdi.



"DİĞER TAKIM TARAFTARLARI DA HAYIR DİYEMEZ"



TRT Spor'da değerlendirmeler yapan Nihat Kahveci, "Muleka ile Weghorst ikilisini, birbirini tamamlayabilecek, çift forvet oynayabilirsin ama sanki tek oyuncu gibi olabilecek, çok gol ve asist katkısı olacak şekilde umut ediyorum. Futboldan anlayan herkes böyle umut eder. Sadece Beşiktaş taraftarları değil, diğer takımların taraftarları da kendi takımına gelse Muleka ve Weghorst'a hayır demez, diyemez. Beşiktaş işte öyle futbolcuları transfer etti" ifadelerini kullandı.



"CENK İYİ BİR ALTERNATİF OLACAK"



Geride bıraktığımız günlerde Cenk Tosun'u da analiz eden Nihat Kahveci, futbolcuya duyduğu güveni şu sözlerle ifade etmişti:



"Cenk Tosun, Sergen Hoca döneminde de geldi. Sakatlanana kadar görevini iyi yaptı. Çok iyi rakamlara ulaştı. Sadece gol atması dönemli değil. Her yerde oynuyor. Çok iyi bir alternatif olacak. İngiltere'ye gittiğinden beri oynamıyor diyorlar. Öyle bir fiziksel yapısı var ki Everton'da oynamıyor ama milli takıma geliyor 1 maç oynuyor, herkesten daha çok koşuyor. Kişilik, karakter ve profesyonelliğine hayran olduğum bir oyuncu. Beşiktaş'ta yaptıkları ortada."





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