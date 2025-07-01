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Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi Phoenix Suns!

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı ve 2025 EuroLeague finaller MVP'si Nigel Hayes-Davis, NBA ekiplerinden Phoenix Suns ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

calendar 01 Temmuz 2025 08:44 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2025 09:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nigel Hayes-Davis'in yeni adresi Phoenix Suns!
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Fenerbahçe Beko forması ile hem 2025 EuroLeague zaferi yaşayan hem de EuroLeague Finaller MVP'si olan Nigel Hayes-Davis'in yeni durağı belli oldu.

ESPN'in haberine göre NBA ekiplerinden Phoenix Suns, Nigel Hayes-Davis ile tam garantili 1 yıllık sözleşme imzaladı. EuroLeague'nin yıldız oyuncusu Amerika'ya ve NBA'e geri dönüyor.

Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in NBA'e transferi sonrası kontratında yazan özel madde nedeniyle 750 bin dolar gelir elde edecek.
 
2022 yılında Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Amerikalı yıldız, Fenerbahçe Beko formasıyla 3 yıllık kariyerinde EuroLeague zaferi ve EuroLeague Finaller MVP'si ödülünü kazandı. 
 
 
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