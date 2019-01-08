Nigel de Jong: ''Futbolu bırakmıyorum...''

Katar Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından, kariyeri hakkında konuştu.Hollanda basınına konuşan 34 yaşındaki futbolcu, ''15-16 sene futbol oynayanlar kolay kolay kariyerini bitiremez. Zaten bitirenler de futbolun içinde kalıp teknik direktör oluyor. Çünkü kanlarında futbol var. Etrafıma bakıyorum, havanın güzel olduğunu görüyorum. Burada 2 yıllık sözleşme imzaladım. Ben yarışmacı bir futbolcuyumdur. Futbolu da çok seviyorum. Ayaklarım beni bırakana kadar futbol oynamaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.Sezon başında Mainz ile yollarını ayırıp Katar'ın Al Ahli takımına transfer olan Hollandalı futbolcu, bu sezon 13 maça çıkarken 2 gol attı.