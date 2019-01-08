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Nigel de Jong: ''Futbolu bırakmıyorum...''

Kariyerini Katar'da Al Ahli takımında sürdüren Galatasaray'ın eski futbolcusu Nigel de Jong, futbola devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nigel de Jong: ''Futbolu bırakmıyorum...''
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08 Ocak 2019 21:21
Katar Ligi takımlarından Al Ahli'de forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcularından Nigel de Jong, kariyeri hakkında konuştu.

Hollanda basınına konuşan 34 yaşındaki futbolcu, ''15-16 sene futbol oynayanlar kolay kolay kariyerini bitiremez. Zaten bitirenler de futbolun içinde kalıp teknik direktör oluyor. Çünkü kanlarında futbol var. Etrafıma bakıyorum, havanın güzel olduğunu görüyorum. Burada 2 yıllık sözleşme imzaladım. Ben yarışmacı bir futbolcuyumdur. Futbolu da çok seviyorum. Ayaklarım beni bırakana kadar futbol oynamaya devam edeceğim.'' sözlerini kullandı.

Sezon başında Mainz ile yollarını ayırıp Katar'ın Al Ahli takımına transfer olan Hollandalı futbolcu, bu sezon 13 maça çıkarken 2 gol attı.

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