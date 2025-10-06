Nicolo Zaniolo: 'Hala onu düşünüyorum'

Udinese forması giyen Nicolo Zaniolo, Cagliari maçında kaçırdığı net fırsatı unutamıyor.1-1 biten karşılaşmanın 74. dakikasında çok net bir fırsatta topu dışarıya gönderen İtalyan futbolcu, maç sonu yaptığı açıklamada pozisyonla ilgili konuştu.Zaniolo,dedi.26 yaşındaki futbolcu ayrıca,diye konuştu.Udinese - Cagliari maçında ilk 11'de sahaya çıkan Nicolo Zaniolo, 77 dakika sahada kaldı.Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Udinese'ye giden Zaniolo, İtalyan ekibinde şu ana kadar 5 maçta sahaya çıktı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.