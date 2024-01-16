Nicolo Zaniolo'dan Jose Mourinho paylaşımı

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nicolo Zaniolo'dan Jose Mourinho paylaşımı
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16 Ocak 2024 18:59
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo, Roma'dan ayrılan Jose Mourinho için paylaşım yaptı.

Sezon başında Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, Mourinho'nun ayrılığı sonrası Instagram hesabından Portekizli teknik direktör ile Roma'da çalıştığı dönemden sarıldıkları bir fotoğraf paylaştı ve kalp emojisi kullandı.

24 yaşındaki İtalyan hücum oyuncusu, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 24 resmi mata 2 gol kaydetti.

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