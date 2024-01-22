Afrika Uluslar Kupası A Grubu son hafta maçında Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili'ni 4-0 mağlup etti ve gruptan çıktı.



Ekvator Ginesi'ne galibiyeti getiren golü 42. ve 75. dakikalarda Emilio Nuse, 73. dakikada Pablo Ganet ve 88. dakikada Jannick Buyla kaydetti.



Fildişi Sahili'nde Nicolas Pepe 66 dakika oyunda kaldı.



Fildişi Sahili'nin gruptan çıkıp çıkamayacağı tüm gruplarda sonuçların belli olmasının ardından netleşecek.



Ekvator Ginesi bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.



