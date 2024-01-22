Nicolas Pepe oynadı, Ekvator Ginesi kazandı

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili'ni 4-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nicolas Pepe oynadı, Ekvator Ginesi kazandı
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22 Ocak 2024 21:58
Afrika Uluslar Kupası A Grubu son hafta maçında Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili'ni 4-0 mağlup etti ve gruptan çıktı.

Ekvator Ginesi'ne galibiyeti getiren golü 42. ve 75. dakikalarda Emilio Nuse, 73. dakikada Pablo Ganet ve 88. dakikada Jannick Buyla kaydetti.

Fildişi Sahili'nde Nicolas Pepe 66 dakika oyunda kaldı.

Fildişi Sahili'nin gruptan çıkıp çıkamayacağı tüm gruplarda sonuçların belli olmasının ardından netleşecek.

Ekvator Ginesi bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken, Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

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