Nicolas Jackson'ın Cristiano Ronaldo aşkı!

Chelsea forması giyen 22 yaşındaki Senegalli golcü Nicolas Jackson, Cristiano Ronaldo'ya övgü dolu sözler sarf etti.



Ronaldo'ya hayranlığından bahseden Jackson, ''Çocukluğumdan bu yana Cristiano Ronaldo'yu severdim. Onun gibi davranırdım. Onun maçlarını izlemek zordu çünkü para ödemen gerekiyordu. Herkes kalabalık bir grup halinde Real Madrid'i izlemek için arkadaşımın evine giderdik.'' dedi.



Formasının arkasına Ronaldo'nun ismini yazdığını söyleyen Nicolas Jackson, ''Her zaman giydiğim formanın üzerinde onun adı vardı. Ama gerçek bir forma değildi. Bir tişörtümün üzerine kalemle 7 ve Ronaldo yazıp, giyerdim. Onun gibi davranmaya çalışırdım." şeklinde konuştu.



SEZON PERFORMANSI



Sezon başında Viilarreal'den Chelsea'ye transfer olan Nicolas Jackson, Londra ekibinde çıktığı 14 karşılaşmada 7 gol attı.





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