Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri döndü

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Nicolas Anelka, Ümraniyespor'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri döndü
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25 Ocak 2024 11:04
Son güncelleme 25 Ocak 2024 11:05
Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerabhçe forması da giyen Nicolas Anelka tekrardan Türkiye'ye döndü. Anelka, Ümraniyespor'da CEO'luk görevi yapacak. Anelka, tam 18 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş oldu.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.

Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı; 

"Bienvenue, Professeur!

Kulübümüz, CEO pozisyonu için Nicolas Anelka ile anlaşmıştır.

Nicolas Anelka'ya hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."





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