Nicolas Anelka, Türkiye'ye geri döndü

Dünya futbolunun efsane isimlerinden ve ülkemizde bir dönem Fenerabhçe forması da giyen Nicolas Anelka tekrardan Türkiye'ye döndü. Anelka, Ümraniyespor'da CEO'luk görevi yapacak. Anelka, tam 18 yıl sonra Türkiye'ye dönmüş oldu.Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.Kulübün yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı;