Nick Woltemade tepkisi: "Saygısızlık"

Jamie Carragher, Karl-Heinz Rummenigge'nin Nick Woltemade ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

calendar 06 Ekim 2025 16:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nick Woltemade tepkisi: 'Saygısızlık'
Newcastle United'ın yeni transferi Nick Woltemade, tartışma konusu oldu.

Bayern Münih'in denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenige, "Stuttgart'takileri Nick Woltemade için 90 milyon euro ödeyecek bir aptal buldukları için tebrik etmekten başka bir şey yapamam. Biz Bayern Münih olarak asla böyle bir transfer yapmazdık." dedi.

"BENİ KIZDIRDI"

Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, bu açıklamalara cevap verdi. Carragher, "Nick Woltemade'nin oyununu beğeniyorum. Rummenigge'nin bu açıklamalarını gördüm ve bu açıklamalar beni çok kızdırdı! Üstelik ben Newcastle United taraftarı bile değilim." dedi.


Rummenigge'nin açıklamalarının saygısızlık olduğunu söyleyen Carragher, "Umarım sözlerini geri alır, Woltemade'nin Premier Lig'e başlangıcı tam da bunu yapacağını gösteriyor!" diye konuştu.

Stuttgart'tan Newcastle United'a transferinin ardından İngiliz ekibinde 7 maça çıkan 23 yaşındaki Woltemade, 4 kez gol sevinci yaşadı.

