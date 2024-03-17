Nice deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Nice deplasmanda Lens'i 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nice deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
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17 Mart 2024 00:57
Ligue 1, 26. hafta karşılaşmasında Nice konuk olduğu Lens'i 3-1 mağlup etti.

Nice'ye galibiyeti getiren golleri 11. ve 67. dakikalarda Terem Moffi ve 53. dakikada Khephren Thuram, Lens'in golünü 76. dakikada Elye Wahi kaydetti.

Nice bu galibiyetle puanını 43'e çıkartırken, Lens ise 42 puanda kaldı.

Nice bir sonraki karşılaşmasında Nantes'i konuk ederken, Lens ise Lille deplasmanına gidecek.

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