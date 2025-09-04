04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Neymar'a milyarlık 'miras' piyangosu

Brezilya'da 31 yaşındaki bir milyarder, vasiyetinde Neymar'ı tek mirasçı olarak gösterdi. Kararın gerekçesi ise iş insanının yıldız futbolcuyla kendini özdeşleştirmesi olarak açıklandı.

calendar 04 Eylül 2025 14:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Neymar'a milyarlık 'miras' piyangosu
Brezilya'da 31 yaşındaki bir iş insanı, vasiyetnamesinde ünlü futbolcu Neymar'ı mirasçı olarak belirledi. Kararın gerekçesi ise dikkat çekici bulundu.
 
VASİYETNAME RESMİLEŞTİ
 
CNN Brezilya'nın aktardığı bilgilere göre, Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025 tarihinde Porto Alegre'deki 9. Noterlik'te iki tanık ve bir yetkili huzurunda resmi olarak kayda geçirdi. Belgede Neymar'ın tek yararlanıcı olduğu belirtildi.
 
MİRASIN KAPSAMI
 
Mirasın toplam değeri açıklanmazken, yerel kaynaklar vasiyetin gayrimenkuller, şirket hisseleri ve farklı yatırımları kapsadığını bildirdi.
 
"KENDİMİ NEYMAR'LA ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM"
 
Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen iş insanı, kararını şöyle açıkladı:
 
"Neymar'ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi, çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir."
 
Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirten iş insanı, Neymar'ın yaşam öyküsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.
 
NEYMAR CEPHESİ AÇIKLAMA YAPMADI 
 
Neymar'ın basın ofisi, konuya ilişkin herhangi bir bilgilendirme almadıklarını açıkladı. Brezilyalı yıldız, 2025 Brezilya Ligi'nde Santos formasıyla mücadele etmeyi sürdürüyor ve vasiyetle ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.
 
Öte yandan ABD merkezli Sportico portalına göre Neymar'ın serveti hâlihazırda 1,01 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
