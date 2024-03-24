Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!

Barcelona'dan Raphinha'yı transfer etmek isteyen Newcastle, geri adım atmak zorunda kaldı.



Sport'ta yer alan habere göre; Newcastle, Barcelona'dan Brezilyalı yıldız Raphinha'yı gündemine aldı.



BARÇA'NIN İSTEDİĞİ BONSERVİS



Habere göre Katalan devi, oyuncu için 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.



TRANSFERDEN VAZGEÇTİ



Bu maliyet sonrası Finansal Fair Play sorununa takılan İngiliz ekibi, trasferden vazgeçmek zorunda kaldı.



Bu sezon La Liga'da 20 maça çıkan Raphinha, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.





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