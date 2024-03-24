Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!

Newcastle United'ın Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha'yı 80 milyon euroya kadrosuna katmak istediği ancak Finansal Fair Play engeliyle karşılaştığı belirtildi. işte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Newcastle'ın 80 milyon euroluk transferine FFP engeli!
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24 Mart 2024 17:00
Barcelona'dan Raphinha'yı transfer etmek isteyen Newcastle, geri adım atmak zorunda kaldı.

Sport'ta yer alan habere göre; Newcastle, Barcelona'dan Brezilyalı yıldız Raphinha'yı gündemine aldı.

BARÇA'NIN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Habere göre Katalan devi, oyuncu için 80 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi.

TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Bu maliyet sonrası Finansal Fair Play sorununa takılan İngiliz ekibi, trasferden vazgeçmek zorunda kaldı.

Bu sezon La Liga'da 20 maça çıkan Raphinha, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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