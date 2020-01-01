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Nets GM'i Marks, Gregg Popovich söylentilerini yalanladı!

Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in gelecek sezon Nets'in yeni başantrenörü olarak görev alacağıyla ilgili söylentiler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'in gelecek sezon Nets'in yeni başantrenörü olarak görev alacağıyla ilgili söylentiler hakkında konuştu.

Marks, New York Post'a ekibin ön ofisinin, Popovich'i Spurs'ten almak gibi bir niyeti olmadığını söyleyerek, son günlerin trend dedikodusunu sonlandırmış oldu.

"Pop'ın bir işi var; bu kadar söyleyeyim. Ve tabii ki hepimiz onun harika, mükemmel bir koç olduğunu ve açıkçası daha da iyi bir lider olduğunu biliyoruz. O yüzden Pop'ın Spurs'e koçluk yapmaya devam etmesine izin vereceğim. Bunu onlara borçlu ve onlar da ona borçlu. Orada oldukça mutlu olduğuna eminim."

71 yaşında olan ve kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Popovich'e, geçtiğimiz ay Spurs'e 2020-21 sezonunda tekrar koçluk yapıp yapmayacağı sorulmuştu. Efsane koç, "Neden yapmayayım?" şeklinde yanıt vermişti.

Bununla birlikte, Popovich'in yanı sıra, Nets ile adı geçen birçok başka başantrenör bulunuyor. Yakın zamanda bu isimlerden ikisinin, Tyronn Lue ve Jason Kidd olduğu belirtilmişti.


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