Netflix, popüler Starting 5 isimli belgesel dizisinin ikinci sezonunda yer alacak beş NBA oyuncusunu duyurdu.



Phoenix Suns forveti Kevin Durant, Boston Celtics forveti Jaylen Brown, Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander, Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton ve LA Clippers guardı James Harden'ın, Starting 5'in başarılı lansmanının ardından 2. sezonunda yer alacak yıldızlar olacağı açıklandı.



İlk sezonu 9 Ekim'de Netflix'te yayınlanan Starting 5 dizisi, izleyicilere oyuncuların uzun ve yorucu NBA sezonu boyunca neler yaşadığına dair yakından bir bakış açısı sağlamıştı.



Los Angeles Lakers'tan LeBron James, Miami Heat'ten Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards, Sacramento Kings'ten Domantas Sabonis ve Boston Celtics'ten Jayson Tatum, Starting 5'in 1. sezon kadrosunu oluşturmuştu.



Starting 5'in ilk sezonu, Tatum'ın Celtics'i NBA şampiyonluğunu kazanışını, Edwards'ın Timberwolves'u Batı Konferansı Finalleri'ne taşıyışını, James ve Butler'ın erkenden playofflardan elenişini ve Sabonis'in playoffları kaçırışını ele aldı.



