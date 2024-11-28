Nemanja Stojic: 'Beşiktaş çok iyi bir takım'

Maccabi Tel Aviv oyuncusu Nemanja Stojic, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a karşı oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
Maccabi Tel Aviv'in futbolcularından Nemanja Stojic ise şunları kaydetti:
"Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörü ve oyuncuları var. Yaşananlar Beşiktaş'a özel değil. Bazen futbolda böyle düşüşler oluyor. Maçla ilgili analizimizi yaptık. Sahada her şeyimizi verip bildiklerimizi yapmak için mücadele edeceğiz. Yarın istediğimiz gibi oynamak zorundayız. Ancak bu şekilde şansımız olabilir."
Maccabi Tel Aviv'in futbolcularından Nemanja Stojic ise şunları kaydetti:
"Beşiktaş çok iyi bir takım. Çok iyi bir teknik direktörü ve oyuncuları var. Yaşananlar Beşiktaş'a özel değil. Bazen futbolda böyle düşüşler oluyor. Maçla ilgili analizimizi yaptık. Sahada her şeyimizi verip bildiklerimizi yapmak için mücadele edeceğiz. Yarın istediğimiz gibi oynamak zorundayız. Ancak bu şekilde şansımız olabilir."