20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-190'

Nefes kesen maçta kazanan Manchester United!

İngitere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

calendar 20 Eylül 2025 22:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Nefes kesen maçta kazanan Manchester United!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiltere Premier Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın 14. dakikasında Bruno Fernandes'le öne geçen ev sahibi ekip, 37. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Londra ekibi, 80. dakikada Trevoh Chalobah ile 1 gol bulsa da Manchester United maçtan 2-1 galip ayrıldı.


Old Trafford Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 5. dakikada Chelsea kalecisi Robert Sanchez, rakip takım oyuncusu Bryan Mbeumo'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11'de görev aldı.

45+5'de Manchester United, Casemiro'nun kırmızı karttan oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı.

Bu skorla, 9. sıradaki Manchester United puanını 7'ye çıkarırken Chelsea, 8 puanla 6. sırada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester United, Brentford deplasmanına gidecek. Chelsea, Brighton'ı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.