Necip Uysal'ın hikayesi: 9 hoca, 3 başkan

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal... Zaman zaman taraftarların eleştirdiği isimlerin başında gelen 29 yaşındaki futbolcu, buna rağmen orijinal mevkisi olan önliberonun yanı sıra stoperde, sağ bekte, kısacası hangi bölgede ihtiyaç varsa, sahaya çıkıp formasını terletti. Henüz 16 yaşındayken Beşiktaş A Takımı ile antremanlara çıkan Necip, siyah beyazlıların iç sahada 1-0 kazandığı Malatya karşılaşması ile Beşiktaş'ta 334. maçına çıktı ve Kartal'ın efsanesi Recep Çetin'i geride bırakarak kulüp tarihinin en çok forma giyen 4. futbolcusu oldu.



2009'dan bu yana oynuyor



Eskişehir ile 24 Ekim 2009'da oynanan maçta sadece bir dakika forma giyse de ilk kez Beşiktaş formasını sırtına geçiren Necip Uysal, o tarihten bu yana aralıksız olarak siyah beyazlıların başarısı için mücadele ediyor. Tecrübeli futbolcu 2009'dan bu yana kulüpte 9 teknik direktör ve 3 başkan gördü. Sırasıyla Mustafa Denizli, Bernd Schuster, Tayfur Havutçu, Carlos Carvalhal, tekrar Tayfur Havutçu, Samet Aybaba, Slaven Bilic ve Şenol Güneş ile çalışan Necip, şu anda da halen Sergen Yalçın teknik direktörlüğünde sahaya çıkıyor. Necip'in A takımdaki döneminde Yıldırım Demirören, Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi başkanlık yaptı.



Zirvede Rıza Çalımbay var



Siyah beyazlıların tarihinde en çok maçta forma giyen 4. oyuncu olan Necip'in yer aldığı listenin zirvesinde, şu an Sivasspor'da teknik direktörlük yapan Rıza Çalımbay bulunuyor. 494 maça çıkan Çalımbay'ı sırasıyla 472 maçla Mehmet Özdilek, 371 maçla İbrahim Üzülmez ve 334 maçla Necip Uysal takip ediyor. 334 karşılaşmada 5 gol atan Necip, 13 de asiste imza attı.



TAYFUR HAVUTÇU: Altyapı kültürü ile yetişmiş; sabırlı ve çalışkan bir futbolcu. Her teknik adamın istediği özellikler var.



SAMET AYBABA: HER zaman çok çalışkan bir futbolcu oldu. Tam bir görev adamı. Sahanın neresinde görev verseniz oynar.



RIZA ÇALIMBAY: Onu kendime benzetiyorum; disiplinli ve çalışkan bir futbolcu. Kendisine ne görev verilirse yapıyor.