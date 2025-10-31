31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
20:00
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
20:00
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
20:30
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

Necip Uysal için flaş iddia: Emekli mi oluyor?

Beşiktaş'ta Necip Uysal'ın futbolculuk kariyerini noktalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

calendar 31 Ekim 2025 09:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Necip Uysal için flaş iddia: Emekli mi oluyor?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve yıllardır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Şubat 2025'te sözleşmesi 2026–2027 sezonunun sonuna kadar uzatılan deneyimli futbolcunun, aktif futbol kariyerine nokta koymaya hazırlandığı ileri sürüldü.

34 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun yıllardır formasını terlettiği Beşiktaş'ta emeklilik kararı aldığı konuşuluyor. Necip Uysal'ın futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alma ihtimali bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Siyah-beyazlı ekiple 466 maça çıkan deneyimli futbolcu, 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Necip Uysal, Beşiktaş ile 8 kupa zaferi yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.