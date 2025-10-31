Necip Uysal için flaş iddia: Emekli mi oluyor?

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve yıllardır siyah-beyazlı formayı giyen Necip Uysal hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Şubat 2025'te sözleşmesi 2026–2027 sezonunun sonuna kadar uzatılan deneyimli futbolcunun, aktif futbol kariyerine nokta koymaya hazırlandığı ileri sürüldü.
34 yaşındaki orta saha oyuncusunun, uzun yıllardır formasını terlettiği Beşiktaş'ta emeklilik kararı aldığı konuşuluyor. Necip Uysal'ın futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alma ihtimali bulunuyor.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Siyah-beyazlı ekiple 466 maça çıkan deneyimli futbolcu, 6 gol ve 19 asistlik performans sergiledi. Necip Uysal, Beşiktaş ile 8 kupa zaferi yaşadı.
