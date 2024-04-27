Necip Uysal derbide 'ofsayt'a düştü

Beşiktaş'ın deneyimli kaptanı Necip Uysal, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısındaki bir pozisyonda ofsayta düştü ve takımı penaltı kazanamadı; bir pozisyonda ofsaytı bozdu ve Fenerbahçe gol buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Necip Uysal derbide 'ofsayt'a düştü
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27 Nisan 2024 20:20
Beşiktaş adına Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynanan derbinin ilk yarısına Necip Uysal'ın 'ofsayt'ları damga vuran maddelerden biri oldu.

Derbinin 29. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta top Michy Batshuayi'nin eline geldi. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulundu.

Yapılan VAR incelemesinin ardından bu pozisyonda Necip Uysal'ın topa doğru gittiği ve ofsayt olduğu tespit edildi.

GOLDE OFSAYTI BOZDU

Fenerbahçe'nin 30. dakikada bulduğu golde Dusan Tadic, ofsayttan çok 'ufak' bir farkla kurtulurken ofsaytı bozan oyuncunun Necip Uysal olduğu görüldü.

"BEŞİKTAŞ, NECİP İLE AKSADI"

Güntekin Onay, devre arasında yaptığı yorumda, "Beşiktaş, Necip Uysal'ın sağ kanattaki varlığı ile çok aksadı." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON





FENERBAHÇE'NİN GOL BULDUĞU POZİSYONDA NECİP UYSAL




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