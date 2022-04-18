İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Napoli'yi öne geçiren golü 11. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti. Roma, 90+1. dakikada Stephan El Shaarawy ile eşitliği sağladı.
Roma'da yedek kulübesinde bulunan yedek kaleci Daniel Fuzato kırmızı kart gördü.
Napoli, bu beraberlikle puanını 67'ye yükseltti ve lider Milan'ın 4 puan gerisinde kaldı. Roma ise deplasmandaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 58 yaptı. Bitime 5 maç kala Roma, 4. sıradaki Juventus'un 5 puan gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini zora soktu.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Empoli'ye konuk olacak. Roma ise Inter deplasmanına gidecek.
Napoli'yi öne geçiren golü 11. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti. Roma, 90+1. dakikada Stephan El Shaarawy ile eşitliği sağladı.
Roma'da yedek kulübesinde bulunan yedek kaleci Daniel Fuzato kırmızı kart gördü.
Napoli, bu beraberlikle puanını 67'ye yükseltti ve lider Milan'ın 4 puan gerisinde kaldı. Roma ise deplasmandaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 58 yaptı. Bitime 5 maç kala Roma, 4. sıradaki Juventus'un 5 puan gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini zora soktu.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Empoli'ye konuk olacak. Roma ise Inter deplasmanına gidecek.