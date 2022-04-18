Ne Napoli'ye yaradı, ne Roma'ya

Napoli ile Roma'nın zirveyi yakından ilgilendiren maçı 1-1 bitti, her iki takım da hedefleri doğrultusunda yara aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ne Napoli'ye yaradı, ne Roma'ya
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18 Nisan 2022 22:01
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Napoli ile Roma karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Napoli'yi öne geçiren golü 11. dakikada penaltıdan Lorenzo Insigne kaydetti. Roma, 90+1. dakikada Stephan El Shaarawy ile eşitliği sağladı.

Roma'da yedek kulübesinde bulunan yedek kaleci Daniel Fuzato kırmızı kart gördü.

Napoli, bu beraberlikle puanını 67'ye yükseltti ve lider Milan'ın 4 puan gerisinde kaldı. Roma ise deplasmandaki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve puanını 58 yaptı. Bitime 5 maç kala Roma, 4. sıradaki Juventus'un 5 puan gerisinde kaldı ve Şampiyonlar Ligi biletini zora soktu.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Napoli, Empoli'ye konuk olacak. Roma ise Inter deplasmanına gidecek.

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