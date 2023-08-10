Ndidi Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor!

Fenerbahçe, resmi temaslara başladığı Wilfred Ndidi''yi ikna etme aşamasına getirdi. Leicester City ile görüşmeler sürüyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Twitter
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Ndidi Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor!
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10 Ağustos 2023 12:29
İddialı bir kadro kurmak için planlamalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu transfer konusunda ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertliler Leicester City forması giyen Wilfred Ndidi kadrosuna katmak için ısrarcı. 

Rade Krunic transferi için Milan ile henüz anlaşamayan Fenerbahçe rotasını İngiltere'ye çevirmişti. 

Sportif Direktör Branco, Leicester City'den Wilfred Ndidi ile görüşecek. 26 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Krunic olmazsa Branco, Ndidi transferine nokta koyacak ve sarı-lacivertlilerin 6 numara arayışı son bulacak.

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