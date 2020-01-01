NBA, Yükselen Yıldızlar maçı formatını değiştirdi!

NBA, 2022 All-Star Hafta Sonu'nda düzenlenecek olan Yükselen Yıldızlar maçında yaptığı birkaç büyük değişikliği duyurdu.



Geleneksel olarak ligin en iyi çaylakları ve ikinci sınıf oyuncuları arasında oynanan bir karşılaşma olan Yükselen Yıldızlar Maçı, artık G League Ignite ekibinden adayları da içerecek. Süreli bir oyunda rekabet eden sadece iki takım yerine, artık 12 çaylak, 12 ikinci sınıf oyuncusu ve dört G League Ignite oyuncusundan oluşan yedi kişilik dört takım, skor sınırlamalı bir turnuvada yer alacak.



G League'in 2020'de kurduğu Ignite, NBA Draftına hazırlanmak için kolej rotasından vazgeçmeye karar veren oyuncuların liseden sonra doğrudan katıldığı bir basketbol takımı. Houston Rockets guardı Jalen Green, Ignite'tan çıkan kayda değer oyunculardan biri olarak, 2021 Draftında ikinci sırada seçilmişti.



TURNUVA NASIL DÜZENLENECEK?



İki yarı finalin oynanacağı turnuvada hedef 50 sayı, sonrasındaki şampiyonluk maçında ise 25 sayı olacak.



Dört takım aynı zamanda yarı finaller ve final maçları arasında, her atış noktası NBA playoffları sırasında yapılmış tarihi bir şutu referans alan süreli bir atış yarışmasında rekabet edecek.



Yükselen Yıldızlar maçına seçkin NBA yardımcı antrenörleri ve NBA 75. yıldönümü takımı üyeleri koçluk yapacak ve bu koçlar, her biri G League Ignite'tan tek kişi içerecek şekilde, takımlarına oyuncuları draft edecekler.



All-Star Hafta Sonu 18-20 Şubat tarihleri arasında Cleveland'da gerçekleşecek. Cuma gecesi Yükselen Yıldızlar maçı, Cumartesi gecesi hayranların favorisi Smaç Yarışması'nın yanı sıra Üç Sayı Yarışması ve Beceri Yarışması, ardından Pazar gecesi ise All-Star Maçı oynanacak.



