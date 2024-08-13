NBA'in 2024-25 sezonunun açılış gecesinde, hangi takımların karşı karşıya geleceği belli oldu.



The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in 2024-25 sezonunun 22 Ekim tarihinde iki heyecan verici karşılaşmayla start alacağını duyurdu.



NBA'in son şampiyonu Boston Celtics, yakın zamandaki şampiyonluğunu kutlayacağı yüzük töreninin de yer alacağı karşılaşmada New York Knicks'i ağırlayacak.



Gecenin ikinci maçında ise Minnesota Timberwolves, Los Angeles Lakers'ı ziyaret edecek.



Knicks geride bıraktığımız sezona Doğu Konferansı playoff yarı finallerinde veda ederken, Timberwolves Batı Konferansı finallerinde, Lakers ekibi ise ilk turda elenmişti.





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