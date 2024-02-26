NBA, Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler ve New Orleans Pelicans forveti Naji Marshall'ın, geçtiğimiz Cuma gecesi takımlar arasında çıkan kavgayı kışkırtmadaki rolleri nedeniyle birer maç uzaklaştırma cezasına çarptırıldığını duyurdu.



Pelicans guardı Jose Alvarado ve Heat pivotu Thomas Bryant, benchten ayrılarak arbedede yer almaları nedeniyle üçer maç, Heat forveti Nikola Jovic ise olayda yer almamasına rağmen benchi terk etmesi nedeniyle tek maç ceza aldı.



Tartışma, Kevin Love'ın Zion Williamson'ın turnike girişimi sırasında sert bir faul yaparak kendisini havada tutup yere çekmesiyle başlamıştı.



Oyuncular arasında arbede yaşanmadan önce birbirine ilk giren isimler ise Marshall ve Butler olmuş, olayın sonunda Butler, Marshall, Alvarado ve Bryant oyundan atılmıştı.



Maçtan sonra Williamson, Love'ın kavgaya yol açan faulünün ciddi olmadığını ve Heat veteranının kendisini "düşerken koruduğunu" söylemişti.





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